Biographie

Né à Boulogne-sur-Mer en 1962, l'organiste français Olivier Latry suit sa formation musicale dans divers conservatoires sous le patronage, notamment, de Gaston Litaize, auquel il succède après avoir commencé à enseigner, dès 1983, à l'Institut Catholique de Paris. Improvisateur renommé et concertiste recherché, Latry se livre notamment à l'interprétation de l'intégrale d'Olivier Messiaen, exécutée en trois fois six concerts à Paris, Londres et New York, signe ses propres partitions, à l'instar d'un "Salve Regina" pour orgue et voix, et entame en 2015 une discographie riche d'une vingtaine de références à la parution de Bach to the Future en 2019. © TiVo