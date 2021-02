Biographie

Phénomène de la pop anglaise génération 2010, Olly Murs (né Oliver Stanley Murs le 14 mai 1984) est découvert lors de la sixième édition de X-Factor, puis signé par le label Epic, qui sort en 2010 son premier album, classé n°2 au Royaume-Uni. Un an après, son successeur In Case You Didn't Know s'impose à la première place, notamment grâce au titre « Hearts Skips a Beat », devenu un tube international. En 2012 suivent l'album Right Place Right Time et le single « Troublemaker », en duo avec Flo Rida, qui se hissent tous les deux au sommet des ventes. Deux ans après, son cinquième album 24 HRS bénéficie d'une sortie internationale et prolonge le succès du jeune homme en s'imposant en première position des classements britanniques. Son successeur, You Know I Know, paru en 2018, accueille les participations de Snoop Dogg et Shaggy. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2018