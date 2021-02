Biographie

Omar & Fred est devenu un quelques années l'un des duos comiques les plus adulés de France. Omar Sy et Fred Testot se donnent la réplique chaque soir sur Canal + dans le SAV des Émissions, séquence de fin du Grand Journal. Les deux humoristes font vivre une galerie de personnages hauts en couleurs, François le Français, Doudou, Tata Suzanne, Super Connnard, Jean Bloguin "humoriste" et autres Cap'tain Chocolate. Ces personnages grinçants et attachants sont entrés dans l'imaginaire collectif depuis le début du SAV des Émissions en 2006, à tel point qu'Omar & Fred confient à François le Français et à Doudou le soin de chanter « Bleu, blanc, rouge » en 2010. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015