Biographie

Chanteur principal du groupe de R&B adolescent, B2K, Omarion est bien vite séparé de ses collègues par le producteur Chris Strokes, pour engager une lucrative carrière personnelle. Le but est bien vite atteint, O est no 1 des ventes en 2005 et 21 en 2006. L'album Face Off en duo avec Bow Wow n'est lui que no 11. Les coups ne sont pas toujours forcément gagnants. En 2010, l'album Ollusion secrète le duo « I Get It In » avec Gucci Manne. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015