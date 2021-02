Biographie

Omar Samuel Pasley, dit OMI, est né le 3 septembre 1986 à Clarendon, en Jamaïque. Influencé à la fois par le dancehall de Shabba Ranks et la néo-soul de John Legend, il décide de se tourner vers la chanson, comme son père, le défunt Jah Ken. Son style hybride combinant reggae et pop urbaine provoque un écho chez le producteur Clifton « Specialist » Dillon qui l'aide à enregistrer le simple « Cheerleader » en 2012. Remixé par le DJ allemand Felix Jaehn, « Cheerlander » est numéro un en Suède et au Danemark avant d'atteindre le reste de l'Europe en 2015. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2019