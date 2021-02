Biographie

Ondatrópica est un collectif colombien de musique cumbia qui regroupe une quarantaine d'artistes, placée sous la houlette du producteur anglais Will Holland et du musicien Mario Galeano. Un premier album, paru en 2012, est suivi d'un second volume intitulé Baile Bucanero (2017), qui ouvre au groupe les portes du marché international.