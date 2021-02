Biographie

Sur les traces de JLS et The Wanted, One Direction, ayant pris part à l'émission britannique X Factor, participe activement à la relance du concept devenu suranné de boys band. Le groupe sort un premier single fin 2011, "What Makes You Beautiful", suivi de près par l'album Up All Night qui se classe d'office N°1 aux Etats-Unis, une première pour le premier disque d'une formation britannique. Suivent Take Me Home en 2012, Midnight Memories en 2013 puis Four en 2014, confirmant à chaque sortie la place de One Direction dans le peloton de tête des formations pop de sa génération. © Olivier Duboc /TiVo