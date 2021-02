Biographie

Formé en Suède en 1990 autour de Mikael Åkerfeldt (seul dénominateur commun au fil des ans), Opeth est sans conteste possible l'une des formations issues du métal progressif suédois qui auront le plus influencé et marqué les esprits au fil d'une discographie exemplaire qui l'aura vue passer du Death Metal progressif d'Orchid au rock progressif de Pale Communion en passant par toutes les étapes intermédiaires sous la forme d'albums unanimement salués par les fans et la critique, de Morningrise (1996) à Watershed (2008) en passant par l'essentiel Blackwater Park (2001). Seul le virage plus marqué vers le prog rock plus traditionnel de Heritage (2011) puis Pale Communion (2014) aura fait perdre quelques adeptes à un groupe culte s'il en est. © Olivier Duboc /TiVo