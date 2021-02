Biographie

Opus est l'un des groupes pop rock autrichiens les plus connus. Formé en 1973 à Graz, il fait ses débuts discographiques en 1980 avec l'album Daydreams. Jouant sur une palette qui va de la variété internationale au stadium rock, Opus devient célèbre en 1985 avec l'imparable refrain de « Live Is Life », figurant sur son premier album en public du même nom. Le titre est numéro un en Autriche, en Allemagne et en France. C'est le seul fait de gloire d'Opus hors de ses frontières. En 2008 est proposé une version reggae de « Live Is Life » sur la compilation Back to Future. Cette version est en fait inspirée par celle d'Hermes House Band, parue en 2002. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015