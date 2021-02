Biographie

Groupe de heavy metal anglais, Orange Goblin existe depuis 1995. Brièvement appelé Our Haunted Kingdon, il sort en 1997 un premier album de tendance rock stoner et doom metal intitulé Frequencies from Planet Ten. Sans défrayer la chronique, la formation menée par le guitariste et chanteur Ben Ward poursuit avec les albums Tim Travelling Blues (1998) et The Big Black (2000), souvent cité comme son album de référence. En 2002 lui succède Coup de Grace, puis Thieving from the House of God (2004) et Healing Through Fire (2007). Le septième album studio, A Eulogy for the Damned (2012), est suivi d'un pendant en public, le premier du groupe, A Eulogy for the Fans: Orange Goblin Live 2012, sorti en 2013. La formation adepte du doom metal et du rock stoner s'ouvre à d'autres influences psychédéliques et blues sur Back from the Abyss (2014) et The Wolf Bites Back (2018). © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2018