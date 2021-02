Biographie

Issu de la scène house et techno anglaise des années 1980, Orbital est un duo composé des frères, DJ et producteurs Phil Hartnoll et Paul Hartnoll. Orbital est populaire dès son premier album Orbital (1991). Dès Orbital 2 (1993), le groupe conjugue succès commercial et engouement critique. En 1994, Snivilisation et en 1996 In Sides s'immiscent dans le top cinq des ventes anglaises. Orbital connaît également l'ivresse des sommets avec les titres « Halcyon », « Satan » et le thème de « The Saint », issu de la bande originale du film de 1997. En 1999, Middle of Nowhere, puis The Altogether (2001) perpétuent le succès tout en montrant une baisse certaine d'inspiration. En 2004, Blue Album intervient avant la séparation. Le retour en 2009 est essentiellement scénique, le duo ne sortant que Orbital 20, une compilation agrémentée de quelques nouveaux remixes. L'album Wonky sorti en 2012 marque les retrouvailles d'un duo toujours créatif en studio, avant une nouvelle séparation en 2014. La pause terminée, Orbital est de retour en 2017 pour deux simples, « Kinetic 2017 » et « Copenhagen », avant la sortie du neuvième album Monsters Exist (2018). © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2018