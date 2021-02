Biographie

Né Aurélien Cotentin à Alençon (Orne) en 1982, le rappeur, réalisateur et comédien français Orelsan finit ses études à Caen où il recontre Gringe, avec qui il forme le duo Casseurs Flowters. Repéré via la controverse autour du titre "Saint-Valentin" publié sur MySpace, Orelsan livre son premier effort en 2009, Perdu d'avance, suivi en 2011 par Le Chant des sirènes, véritable percée commerciale lui valant une troisième place des charts hexagonaux et deux Victoires de la musique. Si, de 2013 à 2015, ce sont les Casseurs Flowters qui sont à l'honneur avec un album studio et le film Comment c'est loin et sa bande originale, le MC revient en 2017 avec La Fête est finie, porté par le single "Basique" et amendé de onze titres sur sa version EPILOGUE de 2018. © TiVo