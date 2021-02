Biographie

Fondé à Budapest en 1991, l'ensemble hongrois Orfeo Orchestra, baptisé d'après l'opéra de Claudio Monteverdi, s'est spécialisé dans la musique ancienne et baroque jouée sur instruments d'époque. Accompagnée par l'ensemble vocal Purcell Choir, la formation créée et dirigée par le chef d'orchestre György Vashegyi connaît un rayonnement international en tournée ou sur disque avec ses enregistrements de musique sacrée de Franz Tunder, Michael Haydn, Francesco Bartolomeo Conti et ses opéras de Mondoville, Gervais, Rameau (Naïs et Les Indes galantes), Montéclair et Lemoyne. Que ce soit lors d'apparitions au festival Haydn de Budapest comme sur disque, l'orchestre met en avant l'oeuvre du compositeur Michael Haydn (1737-1806). © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2020