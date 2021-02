Biographie

Olivier Simard (chant, guitare) qui partage la paternité de la plupart des chansons avec Guillaume Bouchard (basse), Maxime Bouchard (batterie), Jimmy Descôteaux (guitare) et Andy Ellefsen (claviers) lancent en 2012 un projet expérimental rock hors du commun. La formation met à l’avant-plan un personnage pathétique et vulgaire qui dit des choses parfois absurdes, et parfois très proches de la réalité crue. La philosophie artistique entourant le projet est le «Aucuncadrisme». Une philosophie qui dépeint avec humour et absurdité les excès du vrai monde et la réalité quotidienne, dans un univers cartoonesque de sexe, drogues et rock 'n' roll. L‘objectif est de s'affranchir de la rectitude politique et du côté «plate» de la musique actuelle.