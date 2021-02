Biographie

Stetson sur la tête, masque sur les yeux et voile à franges sur la bouche, Orville Peck est un ovni qui intrigue. On ne sait rien de son vrai nom, son âge ou sa ville d’origine, mais sa voix et ses chansons en disent long. En interview, il préfère parler de ses influences musicales (Merle Haggard, Willie Nelson, Loretta Lynn, et Dolly Parton) que de sa vie hors scène. Il dit avoir vécu dans de nombreuses villes à travers le monde et avoir beaucoup tourné avec des groupes de punk rock, avant d’adopter son identité actuelle de « cow-boy ».Cependant, en mars 2019, le magazine de musique en ligne Brooklyn Vegan affirmait qu’Orville Peck était le nom de scène de Daniel Pitout, un musicien né en Afrique du Sud et basé à Toronto. D’après le média, des photos de Peck et Pitout montrent qu’ils ont des tatouages identiques aux mêmes endroits du corps, et que le contour du visage de Peck sous son masque serait le même que celui de Pitout.Pitout est connu comme le batteur du groupe de noise-punk Nu Sensae, et le chanteur d’un groupe de rock alternatif, Eating Out. Pitout a commencé de la musique influencée par le country en 2017 en travaillant avec le groupe Oliver & Friends. La musique d’Olivier Peck dynamite les codes de la country, mélangeant des éléments de goth, shoegaze (sous-genre musical du rock alternatif ayant émergé à la fin des années 1980 au Royaume-Uni), et de l’indie rock dans ses vocaux et son iconographie, rendant hommage à la musique country des années 50 et 60. Son chant est celui d’un crooner intemporel. Il y a du Elvis, du Roy Orbison, du Chris Isaak, du Lloyd Cole voire du Marlon Williams dans cette voix puissante, mélodramatique qui n’abuse pas des effets. Il fait également attention à son usage de l’ironie, afin que cela ne déteigne pas sur ses performances. Sur son premier album Pony élu Qobuzissime, publié le 22 mars 2019 sur le label Sub pop, il enchaîne les ballades romantiques, et mêle country et shoegaze, utilisant réverbération, guitares twang, batteries cotonneuses et steel-guitar.