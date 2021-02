Biographie

Née à Gand en 2010 autour du chanteur Max Colombie, la formation electropop belge Oscar and the Wolf apparaît sur la scène musicale en 2011 avec un remarqué premier maxi, Imagine Mountains, suivi l'année suivante par un second moyen format baptisé Summer Skin. Ce n'est néanmoins que deux ans plus tard, en 2014, que le groupe décline pour la première fois sa dreampop synthétique et envoûtante sur un premier opus, Entity, porté par le single "Joaquim" et auquel succède Infinity en 2017, porté pour sa part par le hit "Breathing". © TiVo