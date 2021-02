Biographie

Avec des racines remontant trois siècles en arrière, le Royal Philharmonic Orchestra constitue l'un des cinq orchestres d'envergure mondiale basés à Londres. Fondé en 1983 par un groupe de musiciens professionnels, la Philharmonic Society se voit adoubée un siècle plus tard par le roi George V et rebaptisée en Royal Philharmonic Orchestra, voyant défiler à son pupitre des chefs tels que Antal Dorati, Walter Weller, Rudolf Kempe, Thomas Beecham, André Previn, Vladimir Ashkenazy, Yuri Terminkanov, Daniele Gatti ou Charles Dutoit. Dans l'ère pop-rock, le Royal Philharmonic Orchestra a en outre associé son nom à un certain nombre de projets signés Deep Purple, Pink Floyd, Queen ou encore The Police, contribuant à élargir encore sa renommée internationale. © TiVo