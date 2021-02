Biographie

Après avoir livré Flight of the Flynns, premier effort aux accents post-rock en 2005 sous le nom de Kunek, la formation indie folk-rock américaine Other Lives, basée à Stillwater, Oklahoma et cristallisée autour de Jesse Tabish (piano, guitare, chant), Josh Onstott (basse, organe), Jenny Hsu (violoncelle, piano), Colby Owens (batterie) et Jonathon Mooney (piano, violon, guitare) apparaît sur la scène musicale à la fin des années 2000 avec un maxi et un album éponymes avant d'imposer sa recette auprès d'u nplus large public à la faveur de l'accueil réservé à Tamer Animals, son second opus de 2011. Élargissant sa palette sonore en 2015 avec les tonalités électroniques de Rituals, Other Lives revient en 2020 avec For Their Love, quatrième album optant pour de nouvelles ambitions et des arrangements classieux et fouillés. © TiVo