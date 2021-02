Biographie

Le guitariste et interprète américain de blues Otis Rush (1935-2018) connaît le parcours de nombreux confrères de sa génération : né dans le Sud profond, le Mississippi, il migre en 1949 vers Chicago pour trouver un emploi. Au coeur de la scène musicale blues, le guitariste gaucher compose et se produit dans les clubs de la ville. Entre 1956 et 1958, il enregistre pour le label Cobra une série de titres amenés à devenir des standards du genre : « Double Trouble », « All Your Love » et le tube « I Can't Quit You Baby », qui sera abondamment repris, notamment par Led Zeppelin. Au cours de la décennie suivante, son jeu fluide inspire nombre de musiciens du blues anglais, de John Mayall à Eric Clapton. À son tour, Otis Rush est influencé par la soul et le rock qu'il incorpore sur son premier album tardif, Mourning in the Morning (Atlantic, 1969), après une période chez Chess (Door to Door, avec Albert King). Enregistré en 1971 mais sorti en 1976 Right Place, Wrong Time est considéré comme son oeuvre majeure. Le musicien qui a longtemps cherché la notoriété et la reconnaissance conforte sa popularité par un grand nombre de tournées dans toute l'Europe jusqu'au Japon. Il enregistre successivement pour les labels spécialisés Delmark ou Alligator Records. Intronisé au Blues Hall of Fame en 1984, Otis Rush se produit au Festival de Montreux en 1986 puis en 2006. En 1998, l'album Any Place I'm Going lui vaut le Grammy Award de meilleur album de blues traditionnel. La plupart de ses enregistrements s'effectuent en public. Le 12 juin 2016, la ville de Chicago décrète la « journée Otis Rush », mais le guitariste, dont la santé est faible, ne peut guère se produire. Il décède des suites d'un accident vasculaire cérébral le 29 septembre 2018, à l'âge de 83 ans. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2018