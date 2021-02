Biographie

Une magnifique voix embrumée de volutes de fumée et de vapeurs de whisky, un formidable jeu de piano à deux mains influencé par Big Maceo, Otis Spann a certainement été le pianiste le plus important du Chicago blues. Il est présent dans l'orchestre de Muddy Waters dès 1952 et y restera jusqu'à sa mort. Son jeu robuste et sensible contribue à la réussite de l'œuvre exemplaire de son leader. Pianiste attitré du label Chess, Spann participe aussi aux meilleurs titres de Chuck Berry, Bo Diddley, How-lin' Wolf et de dizaines d'autres. Après sa participation remarquée au Festival de Newport en 1960, auprès de Muddy Waters, Otis Spann a mené parallèlement une carrière sous son nom, enregistrant plusieurs magnifiques disques de Chicago blues, aussi bien en Amérique qu'en Europe, en compagnie d'Eric Clapton et de Fleetwood Mac. © © ©Copyright Music Story Music Story 2015