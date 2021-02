Biographie

Le groupe Ottawan est lié à la vague disco qui a déferlé sur le monde à la fin des années 1970, et tout particulièrement aux tubes « D.I.S.C.O. », « T'es O.K. (T'es O.K., t'es bath, t'es in) » et « Haut les mains », sortis en 1980-1981. Projet fomenté par les producteurs Daniel Vangarde (père de Thomas Bangalter, membre de Daft Punk) et Jean Kluger, il réunissait le chanteur Jean-Baptiste Patrick et la chanteuse et danseuse Annette Etilce. D'autres interprètes ont pris le relais pour perpétuer le nom d'Ottawan, resté dans les mémoires.