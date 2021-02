Biographie

Chanteuse marocaine d’origine saharienne, Oum impose avec grande aisance son mélange impressionnant de puissance et de sensibilité qu’elle exploite à travers la diversité des musiques de son pays. Elle n’hésite pas à teinter les sonorités marocaines de soul, de rythmes gnaouas et hassani mais également de jazz, révélant au passage une personnalité émouvante, sincère et engagée. Oum, de son vrai nom Oum El Ghait Benessahraoui, naît en 1978 à Casablanca puis grandit à Marrakech où elle affirme peu à peu ses talents de chanteuse et de compositrice. Elle commence sa carrière discographique en 2009 avec Lik Oum dans lequel elle mixe pop, hip-hop et R&B ; puis enchaine trois années plus tard avec Sweerty qui lui permet d’affirmer son don de mélodiste de soul et de jazz. Elle dévoile également sa maitrise des langages en chantant aussi bien en darija (dialecte marocain) qu’en anglais. Après avoir conquis le cœur des Marocains et séduit les différents publics devant lesquels elle se produit à travers l’Europe et le monde Arabe, Oum publie Soul of Morocco en 2013. Cet album dirigé vers l’international a pour but de dévoiler la diversité culturelle et la richesse du Maroc au monde entier. Elle remplit cette mission avec l’aide d’un quartet ainsi que de musiciens renommés tels que Jean-Luc Oboman Fillon, Alain Debiossat et Karim Ziad. En 2015, elle signe son retour à travers l’opus Zarabi pour lequel elle enfile pour la première fois le costume de directrice artistique et se rend dans deux lieux atypiques pour l’enregistrement : le domaine de Gérarderie en Normandie et dans le désert du village de M’hamid El Ghizlane. L’album est d’ailleurs un hommage aux tisseuses de tapis de ce village dont le travail de création a beaucoup touché Oum. Puissance et sensibilité vocale, kora, oud et percussions sont au programme. © LG/Qobuz