Biographie

Actif depuis 1979, le groupe américain de thrash metal Overkill reste une référence du genre en dépit d'un succès d'estime constant. La bande menée par le chanteur Bobby Ellsworth et le bassiste Carlos Verni a publié une vingtaine d'albums studio depuis Feel the Fire (1985). Certains d'entre eux comme Horrorscope (1991), The Killing Kind (1995) ou Kill Box 13 (2003) sont très appréciés des amateurs de metal tranchant et virtuose. En 1999, le groupe new-yorkais sort l'album de reprises Coverkill et retourne aussitôt en studio pour Bloodletting (2000), suivi de l'enregistrement en public Live from Asbury Park (2002). Lors de la tournée qui suit, Ellworth est victime d'un malaise cardiaque. Après une courte pause, Overkill sonne son retour par trois albums studio consécutifs sortis en 2003 (Kill Box), 2005 (Relix IV) et 2007 (Immortalis). Le suivant, Ironbound, a les honneurs du Billboard. En 2012 lui succède The Electric Age avant la contraction d'une pneumonie par le chanteur l'année suivante. En 2014, le groupe inaugure un nouveau contrat avec le label Nuclear Blast pour l'album White Devil Armory, tandis que sort en 2015 la compilation Historykill: 1995-2007. Sorti en 2017, Grinding Wheel est suivi par une tournée célébrant le 30ème anniversaire de la formation, condensée dans l'album en public Live in Overhausen. En 2019 paraît The Wings of War. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2019