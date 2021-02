Biographie

Violoniste classique de formation, le Canadien Owen Pallett est devenu en quelques années le violoniste et arrangeur le plus recherché de la scène indépendante. Arcade Fire, Beirut ou The Last Shadow Puppets ont fait appel à son talent. Owen Pallett est également connu sous le nom de Final Fantasy, groupe dont il est le principal - voire l'unique - membre. Pour éviter toutte confusion avec le célèbre jeu vidéo, Owen Pallett se démasque et signe en 2010 Heartland sous son nom. In Conflict devient son quatrième album (en comprenant sa période Final Fantasy) en mai 2014. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015