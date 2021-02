Biographie

Owl City est le nom de scène du jeune Adam Young, originaire d’Owatanna (Minnesota), un artiste chrétien de synthpop. Sa musique reprend le synthé indie-pop de Postal Service en lui apportant cette touche emo que les ados aiment tant. Adam Young, l’un des artistes non signés les plus populaires de MySpace, compte également Swimming With Dolphins et Port Blue parmi ses projets musicaux. Il publie plusieurs albums tout seul, parmi lesquels MAYBE I’M DREAMING, avant de sortir l'album tant attendu, OCEAN EYES. © TiVo