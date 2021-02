Biographie

De son vrai nom Abdoulaye Diarra, Oxmo Puccino est né à Ségou au Mali en 1974. Ses parents arrivent à Paris en 1975 et s'installent dans le XIXe arrondissement quand il a cinq ans. Il commence à rapper vers l'âge de treize ans ; à vingt ans, en 1995, il se mêle aux rappeurs de son quartier - avec particulièrement Pit Baccardi - et fait ses premières apparitions au disque en participant à quelques projets musicaux ; avec ce dernier, il intègre le collectif Time Bomb, qui lui permet de collaborer avec les X-Men, Lunatic (Booba et Ali), Hifi, et d'autres. Considérés comme les plus prometteurs de la nouvelle école du rap français dans la fin des années 1990, grâce à leurs flow novateurs et à une écriture technique, les rappeurs de l'écurie Time Bomb se feront surtout un «nom» dans l'underground grâce à leurs nombreuses réunions pour des freestyles, aujourd'hui encore très réputés, sur la radio Générations dans l'émission « Original Bombattak ». En 1997 paraît L 432, une compilation dans laquelle se trouve le morceau Pucc fiction, réalisé en collaboration avec Booba. Ce titre rencontre vite un grand succès d'estime dans le milieu underground et est considéré aujourd'hui comme l'un des morceaux les plus forts du rap français. C'est en 1998 que Oxmo Puccino se fait connaître du grand public grâce au titre Mama Lova, sorti sur la compilation Sad Hill du marseillais Kheops, DJ du groupe IAM. C'est le premier morceau du rappeur qui a eu droit à un vidéoclip. Alors que le groupe Time Bomb originel se sépare, Oxmo Puccino signe un contrat avec la maison de disques Virgin et sort, en 1998, son premier album studio, Opéra Puccino, qui mettra 8 ans pour décrocher sa certification de disque d'or. À la demande du réalisateur Jacques Doillon, il participe ensuite à la musique du film Petits Frères, sorti en 1999. Après la réalisation d'une mixtape (Bâtiment B) et de nombreuses collaborations avec différents rappeurs sur divers projets, il sort son deuxième album solo, L'amour est mort en 2001, qui connaîtra un véritable échec commercial. En 2004, il participe au doublage français du film américain Belly et retrouve à nouveau le succès avec son troisième album Cactus de Sibérie. Il part ensuite à la rencontre de son public grâce à une grande tournée de concerts dans toute la France (un album live sortira en 2005, le Black Tour Desperado).En 2006, Oxmo Puccino sort chez Blue Note, célèbre label de jazz, un concept-album en collaboration avec le groupe The Jazzbastards, appelé Lipopette Bar. L'album, jazzy, très inspiré des films noirs, narre l'histoire du Lipopette Bar, de son équipe et de ses habitués. Pour ce disque, Oxmo Puccino s'est en fait inspiré de la vie de la chanteuse de jazz Billie Holiday, souhaitant ainsi lui rendre hommage. En 2007, il réalise avec DJ Cream La réconciliation, une mixtape comportant plusieurs inédits, des reprises en live et des remix. Après avoir écrit le texte d'une chanson interprétée par Florent Pagny (Vivons la Paix sur l'album de ce dernier Abracadabra, sorti en 2006), il continue ses collaborations en tant qu'auteur et participe à deux titres - Décollage et Par les Paupières - de l'album d'Alizée Psychédélices sorti en 2007. Au mois d'octobre de la même année, il part à Bogotá (Colombie) en compagnie de DJ Cream, pour réaliser une résidence artistique avec le groupe colombien Choc Quib Town. De cette collaboration, véritable dialogue des cultures, est né un CD 4 titres, Paris-Bogota. Son cinquième album, L'Arme de Paix, sort en mars 2009. Si Oxmo Puccino a retrouvé les musiciens de la formation Les Jazzbastards pour les compositions et l'enregistrement des morceaux, d'autres collaborations accompagnent ce disque : Sly the Mic Buddah du groupe Saian Supa Crew sur deux titres, le rappeur et chanteur K'Naan, l'artiste soul et reggae Ben l'oncle soul et enfin la chanteuse Olivia Ruiz. Simultanément au disque est sorti un recueil intitulé Mine de cristal regroupant ses meilleurs textes. Au début de l'année 2010, il gagne une Victoire de la musique (« prix du meilleur album de musique urbaine ») pour ce cinquième album. Il apparaît également dans Conte de la frustration, le conte musical d'Akhenaton et Didier Daarwin.En septembre 2012 il publie Roi sans carrosse.La singularité du style d'écriture d'Oxmo Puccino provient principalement de l'usage de métaphores et de phrases-choc ; et aussi de son goût pour la chanson française qui lui a valu le surnom de « Black Jacques Brel ».