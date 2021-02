Biographie

Né Piet Goddaer à Courtrai en 1970, l'auteur-compositeur-interprète belge, fils du compositeur classique Norbert Goddaer, entame très tôt l'apprentissage du piano et du saxophone et forme une poignée de groupes avec son frère Jan avant de décrocher quelques hits underground sous une variété de pseudonymes. Si Goddaer entame une carrière sous l'alias Ozark Henry en 1996 avec I'm Seeking Something That Has Already Found Me, c'est Birthmarks, son premier effort studio pour Sony, qui l'impose auprès du grand public en 2001 grâce aux singles "Rescue" et "Sweet Investigator", constituant le premier point d'orgue d'une série d'efforts ponctuée par des réussites telles que The Soft Machine (2006) ou Hvelreki (2010) et dont Us, publié en 2017, constitue le douzième volet. © TiVo