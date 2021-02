Biographie

Juan Carlos Ozuna Rosado est né le 13 mars 1992 à Porto Rico. Il est élevé principalement par sa grand-mère paternelle, son père danseur professionnel ayant été tué par balles lorsque Ozuna avait trois ans. Après un séjour à New York durant son adolescence, Ozuna revient à Porto Rico et commence à évoluer dans le milieu du rap et du reggaeton. Ses débuts en tant que J Oz en 2012 sont modestes et il faut attendre 2016 et sa participation au single « La Ocasión » qui réunit DJ Luian, Mambo Kingz, De La Ghetto et Anuel Aa pour commencer à se faire un nom. Collaborations et hits s'enchaînent ensuite avec entre autres « Criminal » avec Natti Natasha, « La Modelo » en compagnie de Cardi B et « Vaina Loca » où Manuel Turizo lui donne la réplique. Sortis en 2017 et 2018, ses albums Odisea et Aura sont des succès mondiaux avec en particulier la première place des ventes Latin Billboard aux Etats-Unis. Sa présence sur le hit « Taki Taki » de DJ Snake fait de lui un numéro un mondial avec Selena Gomez et Cardi B. Ozuna poursuit en 2020 avec ENOC et son titre phare « Caramelo » puis s'associe début 2021 avec Anuel AA pour Los Dioses qui règne sans partage sur les classements de la plupart des pays de la sphère latino. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2021