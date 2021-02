Biographie

Phil Collins est l'un des chanteur de pop et de variété les plus populaires des années 1980, enregistrant une série de 13 tubes entrés directement au Top Ten aux États-Unis entre 1984 et 1990. Mais avant que tout cela n'arrive, il est choisi pour remplacer le batteur du groupe art-rock britannique Genesis en 1970. Lorsque le chanteur Peter Gabriel quitte Genesis en 1974, Collins prend le relais. Le résultat est une simplification progressive du son de Genesis. Collins sort son premier album en solo Face Value en 1981, qui s'avère être un plus grand triomphe que n'importe quel album de Genesis à ce jour. © William Ruhlmann /TiVo