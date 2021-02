Biographie

Pietro Paolo Pelando est né le 29 juin 1959 à Alzano en Lombardie, il prend le pseudonyme de P. Lion en référence au blason de sa famille d'origine noble. Ce multi-instrumentiste et chanteur se fait connaître au début des années 1980 en tant que protagoniste de l'italo disco, un sous-genre de disco tardif développé dans la péninsule. Sa réputation internationale lui vient des titres « Happy Children » (1983) et surtout « Dream » qui devient en France le générique du Top 50 à partir de 1984. P. Lion retrouve le succès en 1991 avec le titre Eurodance « Burn in His Hands ». Également arrangeur, P. Lion surprend en 1995 avec l'album à tendance pop rock A Step in the Right Way. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015