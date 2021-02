Biographie

Formé en 1988 par les frères Attrell et Jarrett Cordes, alias Prince Be et DJ Minute Mix, le groupe du New Jersy P.M. Dawn fusionne les genres rap, R&B et soul. Le premier album Off the Heart, Off the Soul and Off the Cross, publié en 1991, leur apporte leur plus grand succès, « Set Adrift on Memory Bliss ». Le titre qui associe le tube de Spandau Ballet, « True », se classe n° 1 au Billboard et n° 3 en Grande-Bretagne. L'année suivante paraît The Bliss Album...?, qui comprend une chanson avec Boy George et consolide la réputation du duo grâce à deux autres titres en tête de liste : « I'd Die Without You » et « Looking Through Patient Eyes ». P.M. Dawn apparaît également sur la compilation Red, Hot + Dance (1992) et interprète « You Got Me Floatin' » sur Stone Free: A Tribute to Jimi Hendrix. Les trois albums qui suivent jusqu'en 2000 ne parviennent pas à retrouver le haut des classements de ventes. L'accident vasculaire cérébral qui atteint Prince Be en 2005 conduit à une paralysie et l'amputation des jambes. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2016