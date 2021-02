Biographie

Initialement réduite à un nouveau visage parmi tant d'autres sur la scène teen pop surpeuplée de la fin des années 90, la chanteuse américaine P!nk (née Alecia Beth Moore en Pennsylvanie en 1979) se montre rapidement capable d'en repousser les limites, mettant son talent, son charisme et son caractère au service d'une recette dance pop alternative aux accents R&B qui s'installe sur un premier opus livré en 2000, Can't Take Me Home, avant d'exploser en 2001 sur M!ssundaztood en 2001 avec des titres comme "Family Portrait" ou "Lady Marmelade" en compagnie de Lil' Kim et Christina Aguilera sur la bande originale de Moulin Rouge, démontrant la volonté de la chanteuse d'étendre ses horizons musicaux. En 2019, avec Huts 2B Human, P!nk livre son huitième album en date. © TiVo