Biographie

P.O.D. pour Payable on Death occupe une place à part dans le metal fusion. Non content de mêler metal et rap, le groupe californien ajoute des influences latino et reggae ainsi qu'un message chrétien qui le rend définitivement original. Formé en 1992 à San Diego (Californie), P.O.D. obtient la reconnaissance avec son troisième album The Fundamental Elements of Southdown en 1999. Satellite en 2001 amène le groupe au niveau international, Payable on Death (2003) et Testify (2006) confirmant son évolution vers un nu-metal parfois acoustique. Après avoir quitté Atlantic pour Columbia, P.O.D. sort When Angels & Serpent Dance en 2008 avant de s'octroyer une courte pause. Fin 2010, P.O.D. débute l'enregistrement de son huitième album paru deux ans plus tard : Murdered Love.