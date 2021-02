Biographie

Tout était là, très tôt. « Musique-cinéma, cinéma-musique », une énergie brute, des images qui claquent, le goût du beat et du chant qui jaillit. Tout était là très tôt, chez P.R2B.Quand P.R2B ne filme pas d’images, elle les met dans ses textes, et l’on en perçoit l’atmosphère, les ombres et les lumières, aussi bien qu’au cinéma. L’impact de ses mots doit aussi bien à Barbara qu’à Kanye West, à Tyler the Creator qu’à Catherine Ringer : de ce contraste naît toute leur rage et leur modernité qui transparaît aussi dans des clips, qu’elle réalise elle-même.« Je m’arme », dit-elle dans La Piscine… Tout est là, désormais. Prêt à être entendu, partagé, et à s’enflammer.