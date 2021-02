Biographie

Originaire de Lagos au Nigéria, le groupe de hip-hop, R&B et afrobeat P-Square, est composé des frères jumeaux Peter Okoye et Paul Okoye, nés le 18 novembre 1981. Ces derniers, scolarisés dans une petite école catholique de Jos, manifestent très tôt leurs aptitudes pour le divertissement. Ainsi, ils intègrent une école de musique et un cours de théâtre, dans lesquels ils dansent, chantent, et imitent leurs influences de l’époque, Michael Jackson, MC Hammer, ou encore Bobby Brown. Un peu plus tard, ils forment plusieurs groupes locaux, de MMPP aux Smooth Criminals, et enthousiasment notamment par leurs aptitudes de danseurs. En 1999, les deux frères retournent prendre des cours de musique et se perfectionnent aux claviers, à la batterie, à la basse ainsi qu’à la guitare. C’est à ce moment qu’ils quittent leurs groupes et se décident à se lancer en tant que duo, dans des projets embryonnaires de P-Square, nommés Double P, P&P ou encore Da Pees. Bien vite toutefois, le duo devient P-Square et gagne en 2001 le concours Grab Da Mic qui leur offre la possibilité d’enregistrer un premier album intitulé Last Nite sur le label Timbuk2, qui leur vaut d’être récompensés aux Kora Awards en tant que « Groupe africain le plus prometteur ». Un second opus, du nom de Get Squared, sort en 2005 sur leur propre label, Square Records, tandis que leur notoriété s’accroît et leur permet de collaborer avec des artistes tels que Akon, Sean Paul ou encore Ginuwine. 2007 est l’année de la consécration puisque leur nouvel album, Game Over, devient leur plus grand succès commercial avec plus de 8 millions d’exemplaires écoulés à travers le monde. Il est suivi par Danger en 2009 puis The Invasion en 2011. Si un Greatest Hits voit le jour en 2013, ce n’est pourtant pas (encore) la fin de P-Square, qui enrichit sa discographie d’un nouveau chapitre en 2014, intitulé Double Trouble, et porté par le single « Personally ». Après quoi, le duo se sépare et chacun des deux frères se lance dans une carrière solo, Peter Okoye en tant que Mr. P, et Paul Okoye sous les pseudonymes Rude Boy ou King Rudy. © ©Copyright Music Story Ollmedia Prod. 2020