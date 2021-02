Biographie

Lorsqu'ils forment Pacifique en 1988, Stéphane Després et son frère Christophe, associés à la chanteuse Cathy Lajous, sont tous les trois des « vétérans » de la scène pop rock toulousaine. Les deux frères ont fait partie du groupe Images et Cathy Lajous a sorti un 45 tours sur le label de Charles Talar. Son premier single intitulé « Sous les ailes des alizés » ne fonctionne guère malgré quelques passages en radio. Pacifique quitte alors Carrère pour Vogue et se retrouve numéro quatre du Top 50 en 1989 avec « Quand tu serres mon corps ». Ce disque d'or est suivi en 1990 par « Sans un remords » et « Another Love in L.A. », qui ont chacun un succès d'estime. L'album California n'a pas un énorme retentissement en 1991 et trois ans plus tard, son successeur Anges ou Démons est encore plus discret. Il conduit à la séparation de Pacifique.