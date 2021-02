Biographie

Difficile de ne pas déballer les superlatifs à l'endroit de Paco de Lucia. Car l’un des plus affolants guitaristes de flamenco demeurera, toujours et encore, le maître étalon d’un genre déjà peuplé de virtuoses plus démentiels les uns que les autres… Aux côtés du chanteur El Camarón de la Isla, au sein du trio formé avec John McLaughlin et Al Di Meola ou tout simplement en solitaire, Paco de Lucia fut bien plus qu’un simple ambassadeur de l’idiome flamenco, apportant de réelles innovations à la guitare flamenca et embarquant le genre dans des contrées osées sans jamais le dénaturer…Né Francisco Sánchez Gomez le 21 décembre 1947 à Algésiras, il attaque l’apprentissage de son instrument vers 5 ans, épaulé en cela par son père lui-même guitariste. Travaillant des journées entières, il participe à 12 ans à un concours, décrochant un prix spécial. Deux ans plus tard, Paco de Lucia est engagé comme guitariste de la compagnie de danse José Greco et, en 1963, entame sa première tournée aux États-Unis. À New York, il rencontre les charismatiques guitaristes Mario Escudero et Sabicas qui l'encouragent à voler de ses propres ailes.En 1964, il publie un premier disque, en duo avec Ricardo Modrego, Dos guitarras flamencas. Les deux hommes enchainent l’année suivante avec 12 canciones de García Lorca para guitarra et 12 éxitos para 2 guitarras flamencas. En 1967 sort enfin son premier véritable album solo, La fabulosa guitarra de Paco de Lucía. Il arpente dans la foulée la scène du prestigieux Teatro Real de Madrid. Adossées contre une virtuosité démoniaque, ses compositions chamboulent déjà le flamenco traditionnel. Il revisite également le répertoire classique de Manuel de Falla et Joaquín Rodrigo dont il enregistrera l’incontournable [Concerto d'Aranjuez.De 1968 à 1977, il s’associe à Camarón de la Isla. Le mythique tandem gravant pas moins de dix albums. Une association bouleversante qui révolutionnera le flamenco.Mais ce puissant ancrage dans les musiques espagnoles ne suffit guère à la faim de Paco de Lucia qui côtoie la jazzosphère dès 1967 au Festival de Jazz de Berlin et travaille, quelques années plus tard, avec des musiciens comme Larry Coryell, Chick Corea ou bien encore Carlos Santana. En 1981, il forme un trio avec deux prestigieux confrères, le Britannique John McLaughlin et l’Américain Al Di Meola. Le disque