Biographie

Groupe de power metal à tendance progressive originaire de Norvège, Pagan's Mind a publié une poignée albums depuis sa formation en 2000, connaissant un succès hors de ses frontières avec son deuxième album Celestial Entrance (2003). Enigmatic: Calling et God's Equation, sortis respectivement en 2005 et 2007, sont suivis du CD/DVD Live Equation. Très présent dans les festivals européens, Pagan's Mind enregistre ensuite l'album Heavenly Ecstasy, paru en 2011. Quatre ans plus tard, il délivre Full Circle: Live at Center Stage. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015