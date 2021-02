Biographie

Pakito est l'alias de l'artiste électro-pop français Julien Ranouil, DJ et producteur méconnu jusqu'à ce que son remix du titre new-wave culte "Living in Video" de Trans-X ne fasse exploser sa popularité en devenant un tube de l'été européen en 2006, atteignant la première place des charts français et espagnols. Son successeur, "Moving on Stereo", entre également dans les Top 10 finlandais et hollandais, préparant la sortie d'un premier album très attendu, Video. © Jason Ankeny /TiVo