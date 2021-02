Biographie

Le groupe mexicain pop-punk Panda a été créé en 1996 lorsque les deux amis Pepe ( José Madero) et Rix ( Ricardo Treviño) ont décidé de quitter le groupe grunge où ils se trouvaient pour démarrer un nouveau groupe qui reflète mieux leur amour pour des groupes comme the Alkaline Trio et blink-182. En 2000, Arroz con Leche, incluant des versions retravaillée des chansons que Pepe et d’autres avait écrites des années auparavant quand ils étaient encore des adolescents, est sorti, et a été bien accueilli à l'échelle nationale. Les albums suivants contenaient plus d’éléments punk avec les sonorités de la guitare qui avaient attiré les fans en premier lieu. En 2006 Amantes Sunt Amentes a valu au groupe trois récompenses MTV Music Awards Latino américaines. © Marisa Brown /TiVo