Biographie

Ravi Shankar fut le prince des musiques du monde et ce avant même que le concept soit inventé. Virtuose du sitar, mais danseur et chanteur de formation, il est dédaigné des puristes pour s'être aventuré dans d'autres domaines musicaux que le sien propre. Victime expiatoire de l'impérialisme anglo-saxon, il est considéré à tort comme un jouet exotique aux mains de George Harrison et des Beatles, alors qu'il fut une star de tout le sous-continent indien bien avant les premières mesures de Please Please Me. Souriant là où d'autres grimacent, Ravi Shankar s'est contenté d'être le plus fameux musicien indien au monde et, probablement, l'un des Indiens les plus renommés de la planète. Sa disparition le 11 décembre 2012 à l'âge de 92 ans met un terme à une carrière étalée sur six décennies. © ©Copyright Music Story Christian Larrède 2015