Biographie

Formé à Arlington (Texas, États-Unis) en 1981 par les frères Abbott (le guitariste Dimebag Darrell et le batteur Vinnie Paul) ainsi que le chanteur Terry Glaze et le bassiste Rex Brown (arrivé l'année suivante), le groupe Pantera transcende les genres et s'impose comme l'une des formations les plus populaires des années 1990. Après trois albums sortis entre 1983 et 1985 dans un style glam metal, le quatuor prend un nouveau départ avec l'arrivée du chanteur Phil Anselmo pour l'enregistrement de Power Metal (1988). En 1990, Cowboys from Hell, devenu un classique, se démarque de ses prédécesseurs par le son groove metal qu'il inaugure. Deux ans plus tard, Vulgar Display of Power durcit le ton, tandis que le septième album, Far Beyond Driven (1994), décroche la tête du classement américain. L'addiction du chanteur aux drogues dures et une overdose presque fatale perturbent les séances de The Great Southern Trendkill (1996). Néanmoins, Pantera continue d'avancer jusqu'à ce qui restera comme son dernier album, Reinventing the Steel (2000). Après la séparation intervenue en 2003, Phil Anselmo et Rex Brown rejoignent le groupe Down tandis que les frères Abbott s'investissent dans Damageplan. L'assassinat de Dimebag Darrell en 2004 durant un concert met un terme à l'aventure et laisse Vinnie Paul désemparé avant de former Hellyeah deux ans plus tard. Il succombe à une crise cardiaque en 2018. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2018