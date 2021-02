Biographie

Chanteur, auteur, compositeur, pianiste et chef d’orchestre italien, Paolo Conte nourrit son inspiration, à la fois des romances de son pays, et à la fois des influences revendiquées du blues et du jazz. Après s’être fait, dans les années soixante, une spécialité de ritournelles à succès pour les autres (Adriano Celentano - « Azzuro »), Paolo Conte entame dans les années soixante-dix, une carrière en nom propre, où son élégance nonchalante (« Via Con me ») séduit l’Europe entière. © ©Copyright Music Story Christian Larrède 2015