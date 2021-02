Biographie

Le trompettiste sarde Paolo Fresu s’est imposé comme l’un des solistes majeurs en Europe sur son instrument. Mais au delà du trompettiste d’exception dont on perçoit les influences conjuguées de Miles Davis ou Chet Baker, on admire le chef d’orchestre, compositeur et arrangeur qui fait preuve d’une activité musicale aussi intense qu’éclectique et d’une production discographique abondante. On le trouve sur plus de 300 albums parmi lesquels de nombreux disques en leader enregistrés pour des firmes aussi prestigieuses que EMI, RCA et Blue Note. Né le 10 février 1961 à Berchidda, en Italie, il commence l’étude de la trompette dans l’orchestre municipal de son village, à l’âge de 11 ans, et après différentes expériences musicales dans la variété et la pop, il découvre le jazz en 1980 en écoutant Miles Davis. Il rencontre Enrico Rava, étudie au conservatoire de Cagliari avec Enzo Morandini puis la musicologie et l’ethnomusicologie à l’université de Bologne. En 1984, il est diplômé du conservatoire et forme un quintet italien dont le premier disque, Ostinato, sortira l’année suivante. Ce quintet avec Tino Tracanna aux saxophones, Roberto Cipelli au piano, Attilio Zanchi à la contrebasse et Ettore Fioravanti à la batterie connaîtra une longévité exceptionnelle, avec près d’une vingtaine d’enregistrements jusqu’à nos jours. En 1986, Dave Liebman en sera l’invité ainsi que le clarinettiste Gianluigi Trovesi. Dès lors, la carrière de Paolo Fresu se distingue par la constance de ses compagnonnages musicaux. Celui qui l’unit, en duo comme en trio, au contrebassiste Furio di Castri, donnera naissance à plusieurs enregistrements, notamment ceux du trio P.A.F. que complète l’accordéoniste (et pianiste) sarde Antonello Salis dès la fin des années 1980. Aux côtés du batteur Aldo Romano, qui l’invite dès 1988 sur son album Ritual avec Franco d’Andrea (Owl), Paolo Fresu participera entre autres aux différentes moutures du quartet Palatino. Les récompenses ne tardent pas à pleuvoir sur le trompettiste : Prix du meilleur jeune talent pour la revue Musica Jazz (1984), Prix Bobby Jaspar de l’Académie du jazz (1995), plusieurs récompenses ou nominations aux Django d’Or depuis 1996. Vers 1997, Paolo Fresu forme un quartet électro-acoustique avec le guitariste Nguyên Lê, Furio di Castri et Roberto Gatto à la batterie. Après Angel, Metamorphosi (1999), le trompettiste sarde mêle jazz contemporain, rock expérimental et climats de ballades. Les projets et collaborations s’enchaînent, tant sur scène que pour le disque, parmi lesquels on retiendra, avec son compatriote Enrico Rava les Shades of Chet (1999) puis Enrico Rava Plays Miles Davis, le travail avec David Linx et Diederik Wissels en compagnie d’un quatuor à cordes (Heartland, 2001), ou encore le double hommage, Kind of Porgy & Bess (2002), qui réunit des membres de plusieurs formations existantes : parmi ceux-ci Antonello Salis, Nguyen Lê ou l’oudiste Dhafer Youssef. Il faut encore citer certains des enregistrements réalisés par Paolo Fresu sur le label ECM avec Richard Galliano et Jan Lundgren (Mare Nostrum), Carla Bley (The Lost Chords find Paolo Fresu) et Ralph Towner (Chiaroscuro). Dans l’un de ses enregistrements les plus récents (Alma, 2012), il est en compagnie du pianiste et compositeur cubain Omar Sosa et du violoncelliste et compositeur brésilien Jacques Morelenbaum. Il faudrait ajouter à ce relevé, loin d’être exhaustif, des projets et des collaborations de Paolo Fresu une activité régulière d’enseignement en Italie, aux États-Unis, et jusqu’en Chine et en Australie. Il n’en reste pas moins attaché à sa ville natale de Berchidda dans laquelle il a fondé le festival Time in Jazz dont il assume, depuis 1988, la direction artistique. Avec le pianiste Uri Caine, l’un de ses récents partenaires, mais aussi avec certains de ses compatriotes (Gianluigi Trovesi, Enrico Pieranunzi), il partage le goût de la relecture des compositeurs du passé : l’un de ses nombreux projets réunit ainsi, autour de la musique de Claudio Monteverdi, un quartet de jazz, un trio de musique ancienne et… un quatuor de polyphonie vocale sarde. Dans ce contexte, rien d’étonnant à ce que Paolo Fresu, en plus de son activité de leader et de partenaire sur les scènes du jazz, compose pour des contextes très divers, de la danse au théâtre en passant par le cinéma et la télévision.