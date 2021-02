Biographie

Repéré alors qu'il n'est encore qu'un adolescent, Paolo Nutini signe très vite un contrat avec Atlantic Records. Pas étonnant, vu le potentiel du jeune homme... Aidé par une voix exceptionnelle, subtilement écorchée, pleine de soul, elle magnifie d'emblée la plus simple des compositions. Second avantage, son timbre s'adapte à merveille à différents styles musicaux : du rock à la soul, en passant par la musique folk, la pop et le swing. En fait, la classe naturelle qui émane de ses cordes vocales semble inaltérable, peut importe l'exercice. En l'espace de trois albums, le jeune écossais d'origine italienne s'est imposé comme la relève des chanteurs à voix anglais, mettant son talent au service de compositions soignées et accessibles sans être aguicheuses. © Nicolas Gal /QOBUZ