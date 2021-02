Biographie

Ancien animateur de radios, le DJ Paolo Ortelli est lancé en 2002 par la légende de la dance italienne Gianfranco Bortolotti. Il débute par les remixes de DJ italiens et internationaux comme Bob Sinclar ou Edward Maya. en 2008, Paolo Ortelli sort son premier titre avec « Sweet Feelings ». abonné des clubs les plus prestigieux de la planète celui qui est aussi partie prenante du projet Spankers et du duo Paul & Luke, s'impose en France en 2013 avec le maxi Carnaval de Paris 2013. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015