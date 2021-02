Biographie

Avec plus de 8 albums au compteur, de nombreux EP et des tournées aux côtés d’Incubus, Eminem, Slipknot ou encore Guns’n’Roses, Papa Roach est un poids dans le milieu du métal. Formé en 93 à partir d’une rencontre lors d’un match de football américain, le groupe emprunte le surnom du grand-père de Jacoby Shaddix, Papa Roach. Les californiens sortent un premier EP, Potatoes for Christmas et après quelques changements des membres du groupe, un premier album en 97 intitulé Old Friends from Young Years, enregistré par le groupe lui-même, d’où un côté peut-être un peu rêche et agressif. Deux autres EP plus tard, Papa Roach enchaîne avec Infest, qui reçoit un bon succès, et Lovehatetragedy en 2002 où le groupe passe du nu métal à un rock plus standard. L’année suivante, Getting Away With Murder révèle quelques ballades musicales au milieu des titres bien rock. Papa Roach sort enfin son premier live en 2005 avec Live & Murderous in Chicago, suivi d’une tournée avec Trust Company ou encore Skindred. De 2006 à 2012, Papa Roach fait marcher la machine avec The Paramour Sessions (un rock alternatif ponctué de quelques ballades musicales), Metamorphosis (qui se transforme en hard rock un peu plus classique), Time For Annihilation et The Connection, jusqu’à F.E.A.R. en 2015, dont l’acronyme signifie en fait Face Everything And Rise, et que le bassiste Tobin Esperance décrit comme un « album féroce » qui a également « quelque chose de spirituel ». © LR/Qobuz