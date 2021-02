Biographie

Papooz est un duo parisien constitué des chanteurs et guitaristes Ulysse Cottin et Armand Pénicaut, deux amis influencés par les disques de The Beach Boys et The Velvet Underground qu'écoutaient leurs parents. Le duo s'illustre d'abord en première partie d'artistes tels que Matthieu Chédid, Isaac Delusion ou The Neighbourhood. C'est ainsi qu'il a fait valoir sa pop-rock indépendante aérienne, bercée le plus souvent par des cordes et deux voix se complétant avec évidence. Un premier EP voit le jour en début d'année 2015, porté par les simples « Ulysses and the Sea » et « Ann Wants To Dance ». qui parvient à séduire un plus large public. Ce dernier est toujours présent lorsqu'un an plus tard, Papooz livre son premier véritable album, Green Juice, qui voit les deux amis explorer les territoires de la pop et du folk, mais aussi du jazz et du rock britannique. À sa sortie en juin 2016, Green Juice se fraie un chemin dans le classement des meilleures ventes d'albums français. © ©Copyright Music Story Olivier Roubin 2019