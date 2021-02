Biographie

Initié au saxophone dès son plus jeune âge, Paquito D'Rivera (né Francisco de Jesus Rivera Figueras en 1948 à Cuba) suit une formation classique avant de se tourner vers le jazz, via les musiques afro-cubaines. Musicien virtuose et précoce, il joue au sein de l'Orchestre national symphonique de Cuba et l'Orchestra Cubana de Musica Moderna avant de cofonder le groupe de jazz fusion Irakere en 1973. Installé à New York en 1981, il diversifie ses activités autour de ses propres enregistrements, de l'United Nations Orchestra de Dizzy Gillespie et d'autres formations en quintette, big band, musique de chambre avec Triangulo ou collectif de salsa avec The Caribbean Jazz Project. Compositeur reconnu, l'auteur de la New York Suite pour orchestre glane un Grammy Award en 1997 pour l'album Portraits of Cuba. Musicien éclectique, il joue du saxophone alto ou de la clarinette avec un bonheur égal sur les partitions classiques, jazz ou world des albums Mariel (1982), Brazilian Dreams (2002), Big Band Time (2003), Riberas (2004), Jazz Chamber Trio (2005) et Jazz Meets the Classics (2014). Paquito D'Rivera est également le compositeur d'un quintette pour instruments à vent, Aires Tropicales, créé en 1994.