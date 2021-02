Biographie

Né de la rencontre de Simon Mény et Pierre Rousseau, Paradis est un projet electro-pop apparu sur la scène française au début des années 2010 avec un premier maxi paru chez Beats In Space, Parfait tirage, suivi par un second effort court, Hémisphère, en 2012. Suite à sa signature chez Barclay, le duo livre une série de quatre titres courant 2014 regroupés sur le remarqué maxi Couleurs primaires. C'est deux années plus tard, en 2016, après une série de remixes pour Christine and the Queens ou Alain Chamfort, que Paradis livre son premier album, Recto verso, porté par les singles "Toi et moi" et "Recto Verso" et imposant l'idiome chanson electronique du groupe. © TiVo